Отменяется оформление пропусков для бензовозов для въезда в Москву

С сегодняшнего дня, 23 июня, водителям бензовозов временно не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу. Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС, сообщается на mos.ru.

Теперь бензовозы могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему без оформления пропуска.

Однако хранение бензина в гараже запрещено российским законодательством. правила противопожарного режима закрепляют ряд строгих ограничений при эксплуатации гаражей и парковочных мест. Например, запрещено хранить в гаражах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: бензин, ацетон, иные органические растворители. Под запретом находятся также баллоны с горючими газами.

Однако важно различать бытовой запас и незаконное хранение опасного вещества. Ключевыми критериями являются объем, целевое назначение (использование вещества строго для личных целей) и законность происхождения.

Правительство России предпринимает меры по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом накануне, 22 июня, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. работа на этом направлении продолжается: "Ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры".