Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Войска беспилотных систем - самые молодые в армии. Желающие вступить в их ряды проходят строгий отбор. На учебных полигонах уже оттачивают боевые навыки - от стрельбы и саперного дела до тактической медицины.

Олегу Шустову двадцать лет. Ещё вчера студент аграрного университета, а уже завтра - военнослужащий российской армии. Войска беспилотных систем. Выбрал их, потому что дроном, хоть и бытовым, но управлять умеет. Проходит по возрасту. В операторы беспилотников берут кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет. До 45 лет - во вспомогательные подразделения: сапёры, водители, инженеры.

"В связи с тем, что я подписываю контракт, мне университет дал такую возможность, чтобы сдать все экзамены, сессии и диплом досрочно, чтобы при подписании контракта никаких проблем с получением диплома у меня не было", - рассказал Олег.

Если подписал контракт с войсками беспилотных систем, то служить будешь только там. Никто никого никуда не переведёт. Обучение - два месяца. Если закончил с отличием - то ещё три и потом станешь оператором не маленького FPV, а большого и серьезного, например, "Орлана".

За выполнение боевых задач положены дополнительные выплаты и надбавка в 300 процентов к окладу и воинскому званию. Для молодёжи контракт особо актуален, потому что, помимо прочего, является альтернативой срочной службе.

"Именно данные военнослужащие - военнослужащие Войск беспилотных систем, также согласно указу президента РФ, имеют специальный контракт, спецконтракт, по которому они по желанию, по окончанию контракта могут уволиться с военной службы. Если, конечно, захотят - выгонять их никто не будет - они могут дальше служить", - рассказал Константин Рубановский, старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Ставрополя.

"Мне кажется, вся молодёжь, именно любители компьютерных игр, которые любят джойстиками управлять, любят руками пользоваться и пальцами - как раз втянутся в это во всё", - отметил Эдуард, кандидат поступающий на военную службу по контракту.

Специальная военная операция – это, конечно, не компьютерная игрушка. Там всё по-настоящему. Поэтому кандидат в операторы дронов проходит в том числе и психологический отбор. В Самаре прямо на пункте отбора мужчины могут попробовать свои силы в управление беспилотником. Просто понять - его ли это. Достаточно ли развиты моторика рук и реакция, чтобы управлять БПЛА.

Есть такой вид спорта, называется стендовая стрельба. Его ещё называют стрельбой по тарелочкам. Прямо-таки пригодился в армии. Кто-то учится беспилотниками управлять. Другие - сбивать вражеские дроны. Тарелочка, выпущенная специальным механизмом, имитирует полёт FPV дрона. Боец снимает её из гладкоствольного ружья.

Отдельная дисциплина, которой обучают абсолютно всех, это тактическая медицина. Один боец прикрывает, второй накладывает жгут раненному. И потом уже втроём выносят сослуживца с поля боя, потому что своих никогда не бросаем.

Для военнослужащих предусмотрены льготы и различные социальные меры поддержки. При заключении контракта получают единовременные выплаты. Президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают ещё миллион 900 тысяч рублей. Пункт отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова. Многие новобранцы признаются: социальная и финансовая поддержка со стороны государства, конечно, важны, но второстепенны. Самое главное - это желание помочь на фронте.