Венгрия вновь притормозила переговоры Украины и Молдавии о вступлении в ЕС

Венгрия вновь притормозила переговоры Украины и Молдавии с ЕС о вступлении в альянс, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.



В материале отмечается, что Будапешт отказался поддержать открытие новых этапов переговоров в июле.



"Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров. Венгрия стала единственной страной, кто выступил против этого решения", — пишет издание.



При этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтверждал, что Будапешт снял свои возражения против начала переговоров о будущем Украины в ЕС. Это произошло после достижения соглашения о восстановлении прав проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства. Однако он отметил, что вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным.