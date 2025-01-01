В России отсутствует риск распространения лихорадки денге

Риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует, но возможны завозы заболевания в страну путешественниками. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



Там отметили, что в 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, а за пять месяцев 2026 года — уже 127.



"Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки денге на территории РФ отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства.



В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее сложная эпидемиологическая ситуация с лихорадкой денге наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Наибольшее количество случаев заболевания наблюдается в Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексике, Перу, Эквадоре, Индонезии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, Индии, Камбодже, Таиланде и на Мальдивах.