Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор 24 июня Михаил Развожаев.



"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет", — написал он в своих соцсетях.



Детские сады в городе сегодня будут работать в особом режиме, сообщил Михаил Развожаев. Также отменена работа троллейбусов.



Губернатор призвал жителей экономить заряд телефонов, пользоваться гаджетами только для экстренной связи, а также отключить фоновые приложения, убрать яркость смартфона на минимум.