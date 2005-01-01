Светлана Ходченкова впервые показала фото с тайным мужем

Светлана Ходченкова после развода с Владимиром Яглычем считается одной из самых закрытых актрис российского кино. Звезда "Благословите женщину" не обсуждает личную жизнь, не делится в соцсетях фотографиями с мужем. Светлана скрывает избранника уже довольно давно.

О том, что Ходченкова во второй раз вышла замуж проболталась мама актрисы. В марте 2026 года Татьяна огорошила признанием. "Она давно замужем", — высказалась Ходченкова-старшая о дочери.

Артистка даже эту информацию не комментировала. Но на днях Светлана внезапно опубликовала фотографии из Павловска, вызвав настоящий переполох у поклонников. На кадрах звезда кино предстала во время прогулки на велосипеде. Как пишет "Комсомольская правда", каталась она не одна, рядом с Ходченковой ехал ее муж. Лица мужчины на снимке не видно, но можно рассмотреть, что у него подтянутая фигура.

По слухам, Светлана нашла свое счастье с бизнесменом. Мужчина добился значительных успехов в сфере IT. Однако его имя держится в секрете.

Напомним, со своим первым мужем Ходченкова познакомилась на съемочной площадке фильма "Карусель". В 2005 году Владимир Яглыч сделал возлюбленной предложением, и актеры поженились. Однако семейная идиллия быстро дала трещину. И все из-за ревности ь Яглыча. "Решили разойтись, чтобы не поубивать друг друга", — позже признался артист в одном из интервью.