Жительнице Приамурья вернули похищенные мошенниками миллионы

Совместная операция полиции и ФСБ помогла вернуть жертве мошенников из Амурской области почти 15 миллионов рублей.

Инцидент произошел в апреле. 48-летней жительнице Шимановская позвонил неизвестный и представился сотрудником портала "Госуслуги". В ходе телефонного разговора он убедил ее снять все деньги и "положить их на безопасный счет". Потерпевшая сняла 14 миллионов 850 тысяч рублей и передала их прибывшему курьеру.

Курьера поймали в Магадане. Им оказался 22-летний уроженец Кемеровской области, который устроился на "работу" через мессенджер. Он ездил по стране и собирал наличные у доверчивых россиян.

На момент задержания денег у курьера не оказалось – он успел передать их следующему звену преступной цепочки. Благодаря оперативным действиям МВД и ФСБ в Москве удалось задержать второго подозреваемого. Вся сумма была при нем. Деньги изъяли и в полном объеме вернули законной владелице.

В отношении курьера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его заключили под стражу, сообщили в управлении МВД по Амурской области.