США впервые на высшем уровне протестировали лазерное оружие

Руководство Пентагона впервые наблюдало за испытаниями лазерного и микроволнового оружия.

Испытания прошли на полигоне сухопутных войск Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Глава Минобороны Пит Хегсет стал первым действующим главой ведомства, который лично наблюдал за стрельбой из боевого оружия с направленной энергией.

В центре внимания руководства оказался мобильный комплекс LOCUST мощностью 20 кВт от компании AeroVironment. В ходе учений в октябре 2025 года система сбила несколько беспилотников с палубы американского авианосца USS George HW Bush.

Многоцелевые лазерные установки планируют использовать как относительно недорогое средство для борьбы с дронами, пишет профильный портал Laser Wars.

Ранее США использовали сверхсекретный высокоэнергетический лазер, чтобы сбить подозрительный БПЛА. Как оказалось, он принадлежал Министерству внутренней безопасности.