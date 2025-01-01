Оценка рисков эксплуатации праворульных автомобилей началась в России

В России ведется работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Об этом рассказали в среду, 24 июня, в Министерстве транспорта.

Как пояснили в Минтрансе, комплексный анализ осуществляют министерства внутренних дел и промышленности совместно с ФГУП "НАМИ" (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Министерство транспорта также принимает участие в обсуждении.

Оценить риски, связанные с присутствием на российских дорогах автомобилей с правым рулем, было решено в рамках реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Ожидается, что до 2028 года ведомства, привлеченные к этой работе, представят соответствующий доклад, сообщает РИА Новости.

Ранее в аналитическом агентстве "Автостат" рассказали, что в России по состоянию на 1 января 2026 года эксплуатировалось около 4 миллионов легковушек с правым рулем. Больше всего таких машин в Приморье, Иркутской области и Хабаровском крае. Среди праворульных моделей наиболее распространена в нашей стране японская Toyota Corolla.

В конце 2025 года пошли слухи, что в России вводится запрет на ввоз и эксплуатацию праворульных автомобилей. Однако в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) заверили, что это фейк — подобные меры в нашей стране не планируются, а причиной слухов стали претензии к одной конкретной испытательной лаборатории.