Точечное повышение пенсий произойдет в июле

В июле в России ожидается точечное повышение пенсий — выплаты увеличатся лишь у отдельных категорий граждан. Об этом рассказала в среду, 24 июня, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как напомнила парламентарий в комментарии "Ленте.ру", россияне, которые становятся инвалидами I группы или достигают 80 лет, имеют право на дополнительную поддержку от государства. С 1 июля будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии — с нынешних 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

Наряду с этим изменится надбавка за уход — ранее она составляла 1200 рублей и требовала заключения отдельного договора. Теперь же надбавка назначается автоматически и составляет 1400 рублей.

В разговоре с "Москвой 24" Светлана Бессараб подчеркнула, что запланировано и массовое повышение пенсий, но оно произойдет в августе. Речь идет про ежегодный перерасчет страховых пенсий для тех, кто работал в 2025 году.

Кроме того, 1 октября вырастет на 4% денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силового блока, что автоматически приведет к индексации пенсий бывших сотрудников силовых структур.

Все указанные повышения пенсионных выплат будут осуществлены в беззаявительном режиме, автоматически — гражданам не нужно никуда обращаться с какими-либо документами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что российские власти продолжат осуществлять поддержку граждан старшего возраста и дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения. В частности, продолжится возобновленная 2025 года индексация пенсий работающим гражданам.