Рома Капаклы впервые раскрыл правду о разводе с Африкантовой: семью разрушила мама Марины

Роман Капаклы и Марина Африкантова развелись три года назад. Скандал в семье разразился, когда на празднике у Иры Пинчук звезда "Дома-2" застала мужа в кровати с приятельницей. Марина уверяла, что Таня Мусульбес около полугода соблазняла Рому, пока не увела его из семьи. Африкантова рыдала на камеру, а люди ей сочувствовали.

В тот момент Капаклы и Мусульбес не комментировали ситуацию. Лишь коротко Таня сказала, что не уводила мужчину, а Роман подтвердил, что отношения с женой у него давно закончены, мол, просто тянули с разводом. Подробности тех дней Капаклы и Мусульбес раскрыли в интервью Ксении Бородиной. Была названа и настоящая причина краха брака.

"Марина не хотела детей. Множество факторов говорило о том, что она будто не рассматривает со мной дальнейшую жизнь, как будто это было эпизодически. Когда я поднимал вопрос детей, она менялась в лице, могла сказать: „Какие мне с тобой дети?“" — поделился бывший участник реалити.

Но больше всего Роме не нравилось, что мама Африкантовой лезет в их семью. Татьяна Владимировна никогда не скрывала, что зять ее не устраивает. Публично она могла очень крепко приложить Рому. Какое-то время мужчина это терпел, но потом стал замечать, что Марина становится копией своей мамы.

"Есть такое выражение „яблоко от яблони…“ Мне кажется, человек, который придумал это выражение, он смотрел на них. Это и стало основной причиной моего отторжения от нее"."Мама везде была третьим человеком, то есть как будто в кровати было не двое, а трое. Ну, это сейчас образно сказано", — подметила Бородина.

В этот момент Роман закрыл глаза от стыда и произнес шокирующую правду. "Это не образно… Какой ужас", — сказал он.

По словам Капаклы, интим исчез из их с Африкантовой жизни примерно за год до скандала с Мусульбес. Супруги даже спали в разных комнатах. "Естественно, странно прозвучит, но ладно. Бывали ситуации, когда мы ложились и я мог в ней в эти моменты наблюдать маму и мне становилось страшно", — поделился Рома.

В итоге разойтись предложила Марина. Капаклы уверяет, что разговор о разводе был спокойный и "взрослый". "Не я инициатором был — она взяла эту ответственность. Даже помню четко тезисы. Нам нехорошо. Может быть лучше? Нет. Хуже может быть? Да. Тогда наверное нужно нам закругляться", — заявил он.