Лобовое столкновение западных стран с Россией или угроза ее безопасности приведут к катастрофическим последствиям для Запада. Об этом предупредил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат в интервью "Известиям", опубликованном в среду, 24 июня, катастрофа станет неизбежной "для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность".

Дальнейшее развитие событий, по словам Рябкова, зависит "от того, куда повернет коллективный Запад в своих дальнейших попытках осмыслить происходящее и сделать из него те или иные выводы". Не исключен сценарий, при котором тиражируемый западными пропагандистами миф о "российской угрозе" станет "самовоплощающимся пророчеством".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается ни на кого нападать, и даже предлагал Европе официальный документ, гарантирующий ненападение. Однако если Европа начнет войну — Россия готова "прямо сейчас", предупреждал политик.

Между тем НАТО намеренно наращивает градус агрессивной риторики вокруг Калининградской области, чтобы спровоцировать Россию на военный ответ. Сербские журналисты предупредили, что альянс стремится вынудить российские власти отреагировать силой, а затем представить это как агрессию Москвы.