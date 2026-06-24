Украина получила десятки миллиардов долларов из доходов от активов России

G7 за счет доходов от замороженных активов России выдала Киеву кредиты на 45,5 миллиарда долларов - то есть почти всю согласованную сумму.

Из них 37,9 миллиарда долларов были переданы Киеву в 2025 году и 6,6 миллиарда - в 2026 году, пишет РИА Новости. В 2024 году Киев получил кредит от США на один миллиард долларов.

После начала военной спецоперации российские активы, хранящиеся в Европе, были заморожены. Большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Общая сумма замороженных активов — примерно 210 миллиарда евро. Запад намерен передать эти деньги на поддержку Украины.