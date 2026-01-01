Роспотребнадзор оценил риски вспышки лихорадки денге в России

Риск распространения лихорадки денге в Российской Федерации отсутствует, хотя возможны завозы заболевания туристами, прибывающими из эндемичных стран. Об этом рассказали в среду, 24 июня, в Роспотребнадзоре.

Как подчеркнуло ведомство на своем официальном сайте, эпидемиологическую ситуацию по лихорадке денге постоянно мониторят в России и за рубежом. В мире с начала 2026 года выявлено около 1,4 млн случаев заболевания. Сложнее всего дело обстоит в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Россию защищает от завоза опасных инфекций система "Периметр", которая на границе анализирует эпидемические риски в онлайн-режиме. В распоряжении российских специалистов имеется отечественная высокочувствительная тест‑система для диагностики лихорадки денге.

Чтобы минимизировать риски заражения лихорадкой денге во время туристических поездок, граждан просят пользоваться репеллентами и фумигаторами, носить закрытую одежду, не пренебрегать москитными сетками в местах проживания, а также избегать экскурсий в болотистые районы. Если по возвращении домой возникают проблемы со здоровьем, нужно срочно обратиться к врачу и сообщить ему о поездке в конкретную страну.

Ранее Пентагон рассекретил документы, подтвердившие проведение экспериментов с комарами как разносчиками болезней. 130 добровольцев были заражены желтой лихорадкой и более 200 — лихорадкой денге. Для инфицирования использовались комары Aedes aegypti, которые переносят целый ряд опасных заболеваний.

Ученые предупреждали, что из-за глобального изменения климата усугубляется проблема распространения экзотических болезней. Ливни, высокая влажность и душные жаркие ночи, прежде свойственные тропикам, все чаще наблюдаются и в других широтах. Они формируют благоприятную среду для переносчиков тропических болезней, вроде лихорадок денге и чикунгунья.