Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа

Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Дональда Трампа. Согласно документу, президент должен прекратить боевые действия против Ирана.

Голосование прошло с минимальным перевесом. За - 50 сенаторов, из которых четыре республиканца. Против - 48. Ранее резолюцию одобрила Палата представителей.

Трамп уже раскритиковал решение Конгресса. Написав в соцсети, что оно бессмысленное, оказывает помощь врагу и усложняет работу - речь идёт о переговорах с Ираном.

Также президент резко высказался о республиканцах, поддержавших документ. А накануне, выступая в Пенсильвании, американский лидер заявил, что доволен ходом переговоров с Тегераном. И подчеркнул, что главная цель - убедиться, что у Исламской республики никогда не будет ядерного оружия.