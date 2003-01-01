Нынешнюю жару в Европе сравнили с катастрофой 2003 года

От аномального зноя страдают жители Европы. Во Франции, Великобритании, Испании, Португалии зафиксированы рекордные температуры. Столбики термометров доходят до плюс 50. Есть погибшие. Сразу в нескольких странах объявили красный уровень погодной опасности. А на Балканах на фоне сильной жары из-под контроля выходят лесные пожары.

Культовый парижский горизонт с серыми цинковыми крышами сегодня – самый дешевый для аренды район во Франции. И одна из причин - жара. В соцсетях ролики, на которых европейцы пытаются даже залезть в холодильник, чтобы спастись от жары.

Или прыгнуть прямо в Сену... Купание в реке в черте города официально запрещено уже более века, но из-за высоких температур парижане игнорируют запрет. Медики бьют тревогу - купание может привести к всплеску инфекционных заболеваний и перегрузке больниц. Но власти Франции переживают не за это.

Французские политики во всем винят правительство, которое в погоне за европейской демократией совсем забыли о банальных человеческих потребностях. Из-за аномальной жары закрывают школы и детские сады. На замке теперь и парижский "Диснейлэнд". А работу главных туристических символов сократили до 4-5 часов вечера.

"Гардиан" сообщает: в связи с аномальными температурами цены на европейских рынках резко растут и на электроэнергию. Накануне Великобритания закупила ее по цене, более чем в шесть раз превышающей обычную. Понимая, что охладиться нынче дорого, французские политики наконец возвращаются после пандемии с удаленки в офисы, где, в отличие от социальных учреждений, кондиционеры есть. А в парламенте разрешили приходить на заседания без галстуков и пиджаков. Рядовые европейцы негодуют.

В Британии днем - пекло, ночью - гроза. В соцсетях люди публикуют горящие дома после удара молнией. На Балканах лесные пожары. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Греции и Хорватии. Нынешнюю жару в Европе уже сравнивают с катастрофой 2003 года. Тогда за две недели погибли почти 15 тысяч человек.

Западная пресса наперебой кричит, что европолитики приняли все меры, чтобы избежать ее повторения. Эти жаркие дни для брюссельских бюрократов станут тест-драйвом их политики в отношении глобального потепления. Впрочем, прогнозы неблагоприятные. За последние 20 лет абсолютное число пожилых людей в Европе выросло на 40 процентов. А ведь это наиболее подверженное экстремальным погодным явлениям население. Метеорологи говорят, что на ближайший месяц придет пик аномальных температур.