Собянин: В Москве строят более 120 школ, детсадов и образовательных комплексов

В Москве сейчас одновременно строится больше 120 объектов образования. Новые детские сады и школы смогут посещать более 76 тысяч детей, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Один из образовательных комплексов появится на улице Лобачевского в Раменках. Он рассчитан на 1700 учеников и 350 воспитанников. У школьников будут универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека, лабораторные комплексы, четыре спортивных зала. Завершить строительство планируется в конце 2027 года.

А в Царицыне на Севанской улице завершается строительство детского сада для 250 детей. В здании будет 10 групп и бассейн. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году.