Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Нади Горнак

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 6-летней Нади Горнак. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти три миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще чуть более миллиона рублей.

У девочки очень редкое генетическое заболевание - синдром Драве, которое вызывает тяжёлые эпилептические приступы. Из-за этого Надя почти перестала говорить, ходить. И с каждым днём она продолжает терять все приобретённые навыки. Остановить фатальный регресс сможет инновационный препарат.

Мы продолжаем помогать Наде все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!