В Челябинске мошенники вынудили маму троих детей пойти на поджог квартиры

В Челябинске мошенники не только выудили у своей жертвы деньги, но и заставили ее, маму троих детей, пойти на поджог. В результате чуть не сгорел целый подъезд жилого дома, могли погибнуть люди. К разбирательству уже подключился Следственный комитет.

Из окон первого этажа вырываются языки пламени. Едкий дым лезет в каждую щель и моментально распространяется на весь подъезд. Люди в спешке выбегают на улицу. Но двое жильцов верхних этажей оказались в ловушке. Счёт шёл на минуты, однако пожарные сработали быстро и эвакуировали застрявших наверху соседей, предоставив им кислородные маски.

Казалось бы, рядовой пожар на 20 квадратных метрах, с которым быстро справились. Но когда начали разбираться в случившемся, причина шокировала даже бывалых следователей. Хозяйка квартиры, женщина, у которой, по словам соседей, трое детей и безупречная репутация, сама подожгла свою кровать. И делала это не в припадке безумия, а строго по инструкции мошенников.

Злоумышленники во время видеозвонка просто издеваются над жертвой. За кадром слышен язвительный смех от её безрассудных действий. Незадолго до этого женщина уже перевела мошенникам 40 тысяч рублей. Но им этого показалось мало, или они решили устроить шоу. Жертву убедили, что сейчас она спалит квартиру, получит огромную страховую выплату. Но всё должно быть похоже на несчастный случай. Поэтому лучше всего показать поджог в прямом эфире. План безумный, но она поверила.

Жертву мошенников нисколько не смущает вся абсурдность ситуации и её действий. Лишь когда пламя перекинулось на потолок, женщине пришло понимание всей трагикомичности ситуации, и она начала паниковать. При этом аферисты призывают её дождаться истечения срока и оставаться в комнате. Хотя дышать там уже нечем.

Жильцы многоэтажки пребывают в шоке; жертва мошенников говорит - пребывала в трансе. По словам её брата, она сама не понимает, какими чарами была околдована, чтобы пойти на такой безумный поступок.

Следственный комитет юмор аферистов не оценил и начал проверку не только по статье "Мошенничество", но и по признакам покушения на убийство. В ведомстве также напомнили простую истину - единственный законный способ получить деньги от страховой — это заполнить документы, а не поджигать мебель в прямом эфире. И даже если голос в трубке звучит убедительнее голоса разума, это ещё не повод браться за спички.