Бойцы "Севера" уничтожили более 100 БПЛА "Баба-яга" ВСУ под Харьковом

Бойцы группировки войск "Север" сбили более 100 украинских беспилотников "Баба-яга" с начала июня.

Дроны уничтожили в Харьковской области, заявил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным Карта.

ВСУ использовали гексакоптеры для доставки жизненно необходимых грузов. Российские бойцы уничтожают украинские дроны стрелковым оружием различного калибра: автоматами, снайперскими винтовками и пулеметами с тепловизионными прицелами. Также используются переносные зенитные ракетные комплексы.

Минобороны России пока никак не комментировало эту информацию.