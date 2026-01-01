Песков ответил на слухи о переносе сентябрьских выборов в Госдуму

Сообщения об обсуждении переноса выборов в Государственную думу не соответствуют действительности. В этом заверил в среду, 24 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Очередные парламентские выборы состоятся в России в сентябре 2026 года. Для удобства и безопасности избирателей Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении голосования в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, подготовка к выборам, которые "объявлены указом президента", идет. На вопрос об обсуждении переноса выборов Песков ответил отрицательно, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму. Глава государства подчеркивал, что речь идет про важнейшее внутриполитическое событие страны.

Также российский лидер отмечал, что выборы будут проходить в непростых условиях: враги России будут использовать любую возможность для дестабилизации ситуации. Однако, выразил уверенность Владимир Путин, все подобные попытки будут пресечены.