Ситуация на фронтах ухудшается для киевского режима ежедневно — в определенный момент для Украины наступят необратимые последствия. Такое заявление сделал в среду, 24 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, говоря о приведении киевского режима к юридической ответственности, "всему свое время", а за преступления, совершаемые представителями власти Украины, налицо.

На фронте динамика очевидна: российские бойцы продвигаются по всем направлениям, тогда как положение Вооруженных сил Украины продолжает ухудшаться. Из-за этого киевский режим "огрызается, как может", нанося удары по гражданской инфраструктуре, в силу своей нацистской природы.

Однако российские оборонные и иные компетентные ведомства продолжают в круглосуточном режиме работать над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по российским гражданским объектам. При этом украинские националисты не скрывают, что стремятся повлиять на энергетический сектор России и сорвать туристический сезон.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркивала, что киевский националистический режим продолжает охотиться на мирных граждан, особенно на детей.