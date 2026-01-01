В Госдуме заверили в отсутствии планов запрещать праворульные автомобили

Запрет праворульных автомобилей в России сейчас не обсуждается.

Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, комментируя слухи о запрете праворульных авто.

Ведомства анализируют риски и безопасность эксплуатации - это нормальная работа", - сказал парламентарий.

Григорьев подчеркнул, что любые решения относительно праворульных машин должны приниматься "крайне аккуратно и с учетом интересов жителей".

Ранее Минтранс рассказал о работе по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей в России. По состоянию на 1 января 2026 года в стране эксплуатируется около четырех миллионов легковушек с правым рулем. Больше всего таких машин в Приморье, Иркутской области и Хабаровском крае.