Минпросвещения анонсировало изменение ЕГЭ по обществознанию

Изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию планируется внести через два года — выпускники следующего учебного года могут не беспокоиться. Об этом рассказал в среду, 24 июня, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как уточнил глава профильного ведомства, "ребята учатся по действующей программе, но через два года в содержании ЕГЭ будут изменения". Тем, кто планирует сдавать итоговый экзамен по обществознанию в следующем году, "переживать не стоит".

Кравцов напомнил, что с нового учебного года все российские девяти- и десятиклассники перейдут на единый учебник по обществознанию. В одиннадцатых классах обучение по новому учебнику начнется с 2027 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что снизить уровень стресса для школьников при сдаче ЕГЭ поможет более позднее начало экзамена. Как пояснил парламентарий, детям приходится рано вставать, чтобы добраться до пункта сдачи ЕГЭ к 10 утра — недосып ухудшает концентрацию внимания и мыслительные способности.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко признала, что формат ЕГЭ нуждается в усовершенствовании. Политик отмечала, что при поступлении в высшие учебные заведения хорошо бы учитывать средний балл школьного аттестата, а не только результаты ЕГЭ, которые в определенной степени могут быть лотереей и зависеть, в частности, от волнения на экзамене.