Микролуние можно будет наблюдать над Москвой

В ночь на последний июньский понедельник, 29 июня, над столичным регионом можно будет увидеть микролуние. Об этом рассказала в среду, 24 июня, старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Как пояснила эксперт, микролунием называют полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи самой удаленной от Земли точки ее орбиты (апогей). По расчетам ученых, 29 июня 2026 года расстояние между центрами Земли и Луны составит около 406 тысяч километров, тогда как средний показатель составляет 384,4 тысячи километров.

Визуально это будет заметно, если вести съемку Луны на камеру с одинаковым фокусным расстоянием. Кравченко уточнила, что для исключения оптических искажений атмосферы наблюдения лучше проводить, когда естественный спутник Земли находится высоко над горизонтом, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что февраль-2026 стал месяцем солнечного затмения и малого парада планет. Под конец зимы небо украсили яркий Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун и Меркурий, а затем к ним присоединилась яркая Венера. Однако разглядеть малый парад планет с Земли невооруженным глазом не удалось.

В августе 2025 года можно было наблюдать астрономическое явление под названием "черная Луна". Это событие происходит нечасто, поэтому народная молва приписывает ему мистические свойства. В следующий раз подобное новолуние ожидается 20 августа 2028 года.