Что грозит Диброву после падения с лестницы в клубе: последствия будут страшные

Дмитрий Дибров пострадал на вечеринке в клубе. Телеведущий отдыхал под диджей-сеты Ирины Хакамады, но только танцами он не ограничился. Шоумен упал с лестницы и оказался в Боткинской больнице. У Дмитрия были диагностированы сотрясение головного мозга, перелом носа и руки.

Ведущего привели в чувство и отпустили домой. Однако падение не прошло бесследно. По данным источника из окружения шоумена, у Диброва могут возникнуть серьезные осложнения в будущем.

"Рука Дмитрия Диброва может частично потерять подвижность — если шоумен не согласится на операцию, ему грозит отек нервных окончаний и онемение пальцев на правой конечности", — сообщил о страшных последствиях падения инсайдер.

Якобы врачи настаивали на операции. Дмитрию необходимо установить металлические пластины, чтобы лучевая кость срослась правильно. Но телеведущий подписал отказ и ушел домой.

Напомним, по данным Telegram-канала Mash, Дибров получил травму, когда флиртовал с дамами. В клубе звезда ТВ познакомился с девушкой, под утро Дмитрий пригласил ее на свою рублевскую виллу. Дибров говорил, что хочет продолжить общение в обстановке потише, чтобы была возможность обсудить литературные и психологические особенности романа Достоевского "Братья Карамазовы". Девушку предложение очень заинтересовало, но она была в клубе с подругой и не могла бросить приятельницу. Тогда Дмитрий предложил поехать к нему домой втроем.

Дамы согласились, но до Рублевки так и не добрались. Телеведущий уже спускался по лестнице к выходу, когда внезапно потерял из поля зрения свою вторую спутницу. "Где ребёнок?" — вскрикнул Дмитрий, имея ввиду подругу понравившейся ему девушки. КВ этот момент он поскользнулся и упал.