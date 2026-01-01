Более сотни нелегальных оружейников попались ФСБ за два месяца

Сотрудники ФСБ задержали за два месяца 128 нелегальных оружейников и пресекли деятельность 45 подпольных мастерских.

Оперативно-разыскные мероприятия в апреле-мае провели в 53 субъектах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и новых регионах России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Из незаконного оборота изъяли 301 единицу оружия отечественного и иностранного производства: пулеметы, гранатометы, штурмовые винтовки, автоматы, пистолеты, револьверы, карабины и ружья, гранаты. Злоумышленники также занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия.

Также силовики обнаружили свыше 189 тысяч патронов различного калибра, а также более 111 тысяч килограмм взрывчатых веществ.

В феврале-марте 2026 года сотрудники ФСБ пресекли деятельность 150 нелегальных оружейников на территории 42 регионов.