Песков не исключил возможности появления оружия, не уступающего ядерному

В обозримом будущем ожидается появление новых неядерных вооружений, способных по разрушительной силе сравниться с ядерными.

Развитие технологий ведет к созданию высокоточного и кинетического оружия, мощь которого приближается к характеристикам стратегических систем, заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков.

В настоящий момент мировая безопасность подвергнута эрозии и только ядерное оружие оберегает от глобальной войны.

"Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", – сказал спикер Кремля в ходе научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Ранее руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за тестированием лазерных и микроволновых систем на полигоне в Нью-Мексико.