Соединенные Штаты провели первое успешное испытание новой системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). Об этом рассказал в социальных сетях американский министр войны Пит Хегсет.

По словам шефа Пентагона, первое испытание проекта "Золотой купол" прошло "с полным успехом — и для меня было честью стать свидетелем этого лично" (цитаты по "Интерфаксу").

Хегсет сообщил, что в новой системе задействована передовая технология направленной энергии и система динамического автономного поражения (DDAD), которая "безупречно и автономно навела на цель и уничтожила множество приближающихся угроз".

"Золотой купол", по заверениям министра войны, "реальный, мощный и находится на пути к цели".

Ранее в США подсчитали, что система противоракетной обороны "Золотой купол" может обойтись США в 1,1 триллиона долларов вместо запланированных 175 миллиардов долларов. Эксперты указывают, что проектная стоимость не включает в себя сопутствующие расходы, затраты на персонал и на исследования. Даже упрощенный вариант "Золотого купола" обойдется минимум в 844,4 миллиарда долларов.

При этом американские СМИ заранее признали бессилие "Золотого купола" перед новейшей российской ракетой "Буревестник", которая способна "оставаться в воздухе практически неограниченное время, прижимаясь к земле или воде и уклоняясь от систем противоракетной обороны". Непредсказуемость траектории и гипотетическая неограниченность дальности полета делает "Буревестник" стратегическим оружием нового поколения.