Минюст назвал сожительство вне брака угрозой нацбезопасности

Сожительство без регистрации брака угрожает национальной безопасности и демографическому здоровью России. С таким заявлением выступил в среду, 24 июня, заместитель министра юстиции Вадим Баланин.

Политик указал на значительные изменения характера семейных отношений в России за последние десятилетия, в том числе на широкое распространение сожительства без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным.

Назвав это явление угрожающим, замглавы Минюста подчеркнул, что ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. В числе прочих мер министерство внимательно следит за внесением изменений в Семейный кодекс, сообщает РБК.

Ранее в России прозвучала инициатива снизить возраст, с которого разрешено вступление в официальный брак, ради улучшения демографической ситуации. Однако первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что с этим предложением "мы никак согласиться не можем", поскольку подростки к такому не готовы ни с биологической, ни с социальной точек зрения.

Между тем россиянам напомнили, что некоторые регионы выплачивают своим жителям деньги за продолжительный брак. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин уточнил, что, в частности, в Москве единовременная выплата в связи с 50-летним юбилеем брака составляет 29 651 рубль. Затем каждые пять лет предусмотрены новые выплаты.