Врачи на Бали наживались на смерти россиянки, отравившейся вином? Матери туристки выставили счет на 339 млн

Анна Коростелева в мае прилетела из Сочи отдохнуть на Бали. В один из вечеров она купила местное вино, но после пары бокалов туристке стало плохо, она потеряла сознание. Россиянку госпитализировали, однако вскоре врачи сообщили, что мозг Анны не реагирует на раздражители.

Родные бросились собирать средства на лечение Коростелевой, а клиника по разным причинам тянула время и не делала дополнительные анализы, чтобы понять, есть ли активность мозга. Только спустя три недели были проведены все тесты. Медики объявили о смерти мозга Анны. После этого родные подписали отказ от реанимационных действий, туристка скончалась.

"Анино сердце остановилось вечером 21 июня. С 4-го числа мы делали все, что могли для ее спасения, но не все оказалось в наших силах. <…> К клинике во всей истории много вопросов: почему считали что мозг жив. Почему не отпускали в клинику с необходимым оборудованием без оплаты 30-50% задолженности, почему не проводили и не пытались организовать ЭЭГ, почему отказывались от проведения КТ после получения результатов ЭЭГ, почему не выполнили анализ принесенный бутылки вина", — делятся близкие Коростелевой.

Нахождение в балийской клинике обошлось родным 50-летней Анны Коростелевой в 339 миллионов рупий, это почти полтора миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Мама туристки выставила на продажу свое единственное жилье, а клиника теперь шантажирует родных россиянки и не выдает свидетельство о смерти. А без этого документа невозможна ни кремация, на транспортировка тела в Россию.