Российские военные взяли под контроль Иволжанское в Сумской области. Об этом рассказали в среду, 24 июня, в Министерстве обороны России.

Как уточняет оборонное ведомство в своем MAX-канале, произошло это благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Север".

Кроме того, в Красном Лимане (ДНР) продолжается уничтожение разрозненных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Константиновке (ДНР) штурмовики "Южной" группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ситуация на фронтах ухудшается для киевского режима ежедневно — в определенный момент для Украины наступят необратимые последствия. Российские бойцы продвигаются по всем направлениям, тогда как положение Вооруженных сил Украины продолжает ухудшаться. Из-за этого киевский режим "огрызается, как может", нанося удары по гражданской инфраструктуре, в силу своей нацистской природы.

Президент и верховный главнокомандующий армией России Владимир Путин призвал украинских военных не исполнять исходящие из Киева распоряжения и директивы — это приказы "нелегитимной, проворовавшейся хунты". Российский лидер также заверил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.