В Кремле прокомментировали вероятность переговоров России и Украины

Никаких договоренностей о продолжении переговоров с Украиной пока нет.

Нет понимания и по площадке следующей встречи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Стороны до сих пор не могут прийти к общему знаменателю.

Россия готова и открыта к переговорам, это последовательная позиция Владимира Путина.

"Он говорит об этом постоянно, он говорил об этом два года назад в МИД, где очертил основные параметры нашей позиции, необходимые для окончания войны", - сказал представитель Кремля.

Ранее Турция выразила готовность предоставить место для возможных контактов Москвы и Киева.