В Москве проходит международный слет "Россия - страна учёных. Медицина молодая"

В Москве талантливые начинающие специалисты обсуждают в эти дни перспективные направления развития в сфере здравоохранения.

На международном слёте "Россия - страна учёных. Медицина молодая" собрались представители из разных регионов, а также из Индии, Китая, Белоруссии и других государств. Это студенты, аспиранты, ординаторы и врачи.

В программе - лекции и круглые столы, в ходе которых собравшиеся обменяются профессиональным опытом. Кроме того, запланированы мастер-классы и экскурсии. Чтобы попасть на слёт, участники прошли отбор и представили инновационные и социально значимые проекты в области здравоохранения.