Дистанционное голосование на выборах в Госдуму пройдет в 33 регионах

Дистанционное голосование на выборах в сентябре пройдёт в 33-х регионах, что станет новым рекордом. Об этом сегодня заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в Москве.
Подать заявку на участие в режиме “онлайн” на федеральной платформе можно будет через официальный портал “Госуслуги” с 3 августа до 14 сентября. Как отметили в ЦИК, сделать свой выбор дистанционно смогут более 48 миллионов наших граждан.
Кроме того, на заседании обсудили повышенные меры безопасности, включение информационных ресурсов ДЭГ в “белые списки”, и ещё одно важное нововведение.
"Это в интересах избирателей наших: если избиратель по той или иной причине, по каким-то обстоятельствам не смог проголосовать дистанционно, как он заявлялся, - из тех, кто заявлялся и хотел это сделать, то он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах избирательного округа. Например, бюллетень по федеральному округу на выборах депутатов ГД избиратель может получить на избирательном участке в рамках одномандатного округа", - отметила Элла Памфилова.