Дистанционное голосование на выборах в Госдуму пройдет в 33 регионах

Дистанционное голосование на выборах в сентябре пройдёт в 33-х регионах, что станет новым рекордом. Об этом сегодня заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в Москве.

Подать заявку на участие в режиме “онлайн” на федеральной платформе можно будет через официальный портал “Госуслуги” с 3 августа до 14 сентября. Как отметили в ЦИК, сделать свой выбор дистанционно смогут более 48 миллионов наших граждан.

Кроме того, на заседании обсудили повышенные меры безопасности, включение информационных ресурсов ДЭГ в “белые списки”, и ещё одно важное нововведение.