На парковке в Мытищах сгорели три автомобиля

Подмосковные полицейские разыскивают злоумышленника, который поджег машины на парковке в Мытищах. В результате ЧП полностью сгорели три автомобиля, еще несколько получили повреждения.

Все произошло минувшей ночью в микрорайоне Строитель. Очевидцы сняли на видео, как полыхает одна из легковушек, а после пламя перекидывается на соседние машины. Один из владельцев даже попытался отогнать свой автомобиль, когда к нему подбиралось пламя, но не справился с управлением и врезался в подъезд. Все обстоятельства произошедшего выясняются под контролем прокуратуры.