Московская школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов

Максимальный результат по сложнейшим дисциплинам. Московская школьница сдала ЕГЭ по четырём предметам на 400 баллов. Теперь ждёт результат последнего экзамена – по информатике. Возможно, и по нему у неё будет максимальный балл. Впрочем, даже во время учёбы у школьницы были высокие достижения.

Свою формулу успеха сдачи выпускных экзаменов Екатерина Малкова вывела сама. Она начала готовиться к ЕГЭ в 11 классе и одного учебного года ей хватило, чтобы добиться блестящих результатов. Главное – системный и грамотный подход к обучению. И учителя тут - первые и главные помощники.

"Я русский язык даю как формулы, у меня первое образование экономическое. Дети, которые учатся как раз в инженерных классах, в IT классах, для них это всё просто. Дана задача, условие и они решают это как задачу", - рассказала Татьяна Сонкина, учитель русского языка ГБОУ школы 1409.

А вот классная руководительница Кати уверена: одних знаний недостаточно. Секрет успеха выпускницы - в самодисциплине и желании не только учиться, но и помогать другим. В школе Катя проводила даже свободное время. Вместе с наставником писала программные коды для умного ассистента.

"В нашей школы работает цифровой завуч "Искра". Это умный помощник с искусственным интеллектом, который управляет всем зданием - от вентиляции до даже процедуры зачисления детей в 10 классы. Вместе с одноклассниками Катя научила "Искру" выписывать гостевые пропуска, интегрироваться в цифровой пост охраны, даже рассказывать о погоде", - отметил Глеб Пряхин, руководитель информационно-технологического департамента школы ГБОУ 1409.

Искусственный интеллект сам включает компьютеры и запускает презентации. Это экономит время учеников, которые могут не отвлекаться на рутинные обязанности.

"Это, конечно, было непросто. Несмотря на то, что я неплохо умею программировать, все равно пришлось научиться, получить новые навыки, в то же время было очень интересно и я получила новый опыт", - рассказала Екатерина Малкова.

О полученных высоких баллах Катя говорит спокойно и просто, и советует будущим выпускникам для сдачи экзаменов выбирать те дисциплины, которые им действительно интересны, тогда и подготовка к испытаниям станет удовольствием.