Возведение нового городского вокзала "Серп и Молот" вышло на финишную прямую

На МЦД-4 начинается подготовка к одному из сложных этапов перед открытием нового московского городского вокзала "Серп и Молот". Там будут перекладывать железнодорожные пути, из-за чего для пассажиров введут ограничения. Одновременно завершается и строительство самой станции.

Большие панорамные окна, современный дизайн и просторный конкорс. Очертания нового городского вокзала "Серп и Молот" на границе Таганского и Лефортовского районов уже отчётливо видны. Один из самых масштабных транспортных проектов столицы на финишной прямой. В будущем он улучшит транспортную доступность для более чем 200 тысяч жителей, а пересадки станут удобней и быстрей.

"Первый этап завершён на 80%. Выполнены работы по строительству платформы. Ведутся работы по устройству благоустройства. Завершены работы по технологическим присоединениям, так же завершаются работы по конкурсу и вестибюлю", - рассказал Андрей Ковешников, начальник отдела комплексного развития центрального транспортного узла.

Масштаб впечатляет. Несмотря на плотную городскую застройку и постоянное движение поездов, масштабные строительные работы не прерываются ни на один день. В перспективе "Серп и Молот" станет общим вокзалом для МЦД-4, МЦД-2, а ещё двух станций метрополитена - "Площади Ильича" Калининской линии и "Римской" Люблинско-Дмитровского направления. На месте устаревших платформ появится комфортная и современная инфраструктура, отвечающая всем стандартам московского транспорта. Платформы оснастят навесами, а подземный переход под железнодорожными путями реконструируют.

Начиная с 6 июля поезда МЦД-4 будут проезжать "Серп и Молот" без остановки. Как раз в этот период старые платформы, павильон и пешеходный мост заменят на современную инфраструктуру. На время работ появятся альтернативные маршруты проезда. Пассажирам рекомендуют пользоваться соседними станциями метро — "Площадь Ильича" и "Римская", а также станцией МЦД-2 "Москва-Товарная". Конечно, специалисты не забудут и про прилегающую территорию - здесь создадут новый сквер, высадят деревья и кустарники, обновят остановки наземного транспорта.