Сегодня на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея прошла патриотическая акция, посвящённая годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Здесь - у посёлков Снегири и Ленино Истринского района Подмосковья - в конце ноября - начале декабря 1941-го года держала оборону 78-я стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова.

Рубеж удалось отстоять, а затем войска перешли в наступление. Сегодня здесь музей, а рядом - мемориал воинам-сибирякам. Почтить память героев собрались представители региональных землячеств, а также органов власти, сибирских регионов, советов ветеранов.