Арт-павильон "Дом финансовой грамотности" открылся в рамках проекта "Лето в Москве"

VR-тренажёр и трекер импульсивных трат. Арт-павильон "Дом финансовой грамотности" сегодня открылся в рамках проекта "Лето в Москве".

Знакомство с основами управления бюджетом начинается с уличной инсталляции. Здесь можно пройти игру и получить полезные советы. Ну а внутри павильона развернулось целое интерактивное пространство. На мультимедийном стенде - специальный тест на уязвимость перед маркетинговыми уловками. А с помощью специального планшета можно расследовать мошенническую схему, как настоящий детектив.