Песков рассказал, кого Владимир Путин поддержит на выборах в Госдуму

Ни для кого не секрет, кого поддержит президент России Владимир Путин на предстоящих в сентябре парламентских выборах. На это указал в среду, 24 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов" (цитата по ТАСС).

Ранее Владимир Путин отмечал, что при современной многопартийности в России по ключевым темам депутаты выступают солидарно, например, в отношении специальной военной операции и поддержки ее участников. Однако, признал президент, хватает и пробелов, тогда как "законодательный процесс должен быть системным".

Между тем председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров предупредил, что западные страны готовятся к вмешательству в российские сентябрьские выборы. Такие планы вынашивает Запад и украинские спецслужбы, а также "наши недоброжелатели внутри страны".