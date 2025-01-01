Собянин объявил о запуске проекта комплексной диагностики здоровья

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о старте нового проекта комплексной диагностики здоровья. Жители столицы получат доступ к расширенному набору медисследований.

Так, москвичи получат возможность получить рекомендации по продлению активной и качественной жизни.

"В 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. Здоровое долголетие является одним из самых заветных мечтаний для каждого из нас. Ученые во всем мире приходят к выводу, что здоровье и долгая активная жизнь зависят от самого человека, его привычек, решений и не в последнюю очередь от города, в котором он живет. А значит, и медицина, и культура, и спорт, и дороги, и парки, и самые разные учреждения, одним словом, вся городская среда должна создавать условия для того, чтобы каждый москвич мог получить еще более 10 лет активной и насыщенной жизни. Это наша философия развития города, которую мы последовательно приводим в жизнь", — говорится в сообщении.