Полина Гагарина разрушила семью нового возлюбленного: ради певицы мужчина развелся с женой

Полина Гагарина весной закрутила новый роман. Папарацци сняли артистку в объятиях ее концертного директора Сергея Сметанина. Пара скрывала отношения, но, видимо, не смогла сдержать порыв чувств на улице, и вся конспирация рухнула.

Гагарина не стала делать публичных заявлений о новом ухажере, но и не скрывается больше. Так, Полина появилась с Сергеем на недавней Премии МУЗ-ТВ. Директор практически не отходил от певицы, вот только не фотографировался с ней на красной дорожке.

А позже артистка на своей странице в соцсети опубликовала фото с букетом и мужской рукой на ее ноге. "Моя любовь", — подписала она кадр.

Известно, что Гагарину и Сметанина познакомил бывший продюсер певицы Константин Меладзе. Ранее Сергей работал с Верой Брежневой. Директор понравился певице не только как коллега.

"Сергей и Полина быстро сблизились, он ей сразу понравился внешне. Она любит таких брутальных мужчин с бородой. Плюс ко всему Сергей вежливый и не заносчивый, его очень уважают коллеги по цеху", — сплетничают в окружении артистки.

Сергей окончил Московский лингвистический университет и совмещает работу директором с игрой на барабанах в рок‑группах. Свою карьеру он начал в команде Нюши, где встретил жену — Лизу. Однако из-за работы брак перерос в гостевой. Супруги пытались поддерживать отношения на расстоянии, но все рухнуло, когда Сметанин начал работать с Гагариной. По данным "Комсомольской правды", мужчина влюбился в певицу и ушел от жены.

Судя по свидетельству о разводе, которое опубликовано на портале мировых судей, заявление о расторжении брака подала Елизавета, вероятно, узнав о романе мужа. Поскольку общих детей не было, развод состоялся в июле 2025 года через месяц после подачи иска.