Минтранс назвал истинную причину интереса властей к праворульным автомобилям

Российские власти анализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей отнюдь не с намерением запрещать их использование в стране. Комментарий такого содержания дает в среду, 24 июня, Министерство транспорта России.

Комментарий ведомства последовал за сообщением о начале работы по оценке рисков, сопряженных с присутствием на российских дорогах автомобилей с правым рулем. Этот анализ осуществляют в рамках реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Как пояснил Минтранс, комплексный анализ данных об особенностях управления праворульными автомобилями — это исследовательская и аналитическая работа. Она отнюдь не преследует цели введения ограничений и каких-либо запретов.

Собрать и изучить данные по эксплуатации праворульных машин в России необходимо для изучения особенностей такого транспорта и контроля над безопасностью дорожного движения, цитирует сообщение ведомства АГН "Москва".

При этом первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев подтвердил необходимость повышать безопасность дорожного движения, а для этого — следить за техническим состоянием автомобилей и анализировать аварийность. Однако, подчеркнул парламентарий в комментарии ТАСС, "сначала нужно создать реальную альтернативу для граждан, а уже потом обсуждать ограничения".

Зампред думского комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, в свою очередь, заверил: запрет праворульных автомобилей в России сейчас не обсуждается. Компетентные ведомства анализируют риски и безопасность эксплуатации — это "нормальная работа в рамках стратегии по снижению аварийности". Григорьев также подчеркнул, что "любые решения по праворульным автомобилям должны приниматься крайне аккуратно и с учетом интересов жителей".