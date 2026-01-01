Россиянам предложили способ безболезненно сэкономить на оплате ЖКУ

Лето — подходящее время, чтобы пересмотреть коммунальные траты без лишних сложностей. Такое мнение выразил в среду, 24 июня, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

Как заявил специалист в интервью агентству "Прайм", летом вполне реально безболезненно сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если знать несколько простых моментов. Например, ряд регионов перешел на оплату отопления по факту потребления — в летние месяцы соответствующей графы в платежках быть не должно. Исключение может составлять оплата общедомовых нужд или отопления мест общего пользования, если в доме установлены крышная котельная или специфические узлы учета.

При наличии кондиционера Бондарь посоветовал чаще чистить фильтры — тогда прибор будет потреблять меньше энергии. Внедрение этой и других энергоэффективных привычек позволяет уменьшить счет за электричество на сумму до 20%.

Поверка счетчиков водопотребления с 2026 года проводится через государственную систему "Аршин". Если в ней не окажется соответствующей записи, показания водопотребления могут посчитать недостоверными — платеж будут рассчитывать по средним нормативам, что обычно накладнее. Своевременная передача показаний и контроль даты поверки счетчика холодной воды могут снизить платеж за воду в три раза.

Ранее член профильного думского комитета Госдумы Александр Якубовский рассказал, что можно сэкономить на оплате "коммуналки" в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении, что особенно актуально в сезон отпусков. Для перерасчета надо обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с заявлением и подтверждающими документами.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла публикации ряда средств массовой информации о якобы предстоящей 1 июля 2026 года индексации тарифов на коммунальные услуги. Антимонопольщики напомнили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень изменений не превысит установленный распоряжением правительства России.