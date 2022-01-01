Вот кто на самом деле науськивает Карла III против Гарри и Меган: это не Уильям

Принц Гарри, Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет уже через пару недель прилетят в Великобританию. Сассекские едут на мероприятия, посвящённые старту обратного отсчёта до "Игр непокорённых".

Хотя обычно Гарри посещает родину один, на этот раз он планирует привезти с собой всю семью. Это будет первый визит Меган, Арчи и Лилибет в страну с 2022 года. Поэтому не исключены встречи с членами королевской семьи. В частности, Сассекские очень надеются, что удастся повидаться с Карлом III. Гарри не видел отца с сентября прошлого года.

Также предполагается, что принц встретится с кузинами принцессами Беатрис и Евгенией, с которыми у него в прошлом были хорошие отношения. При этом встреча с родным братом Уильямом точно не состоится. Они не общаются уже длительное время.

СМИ даже сообщали, что якобы принц Уэльский настраивает отца против брата и требует, чтобы тот не соглашался на встречу. Но, теперь выяснилось, что вовсе не Уильям не хочет видеть Сассекских на пороге дворца.

Камилла Паркер-Боулз объявила мужу, что ни при каких обстоятельствах не будет пересекаться с его младшим сыном. Как пишет The Times, якобы королева предпочитает держаться в стороне и не участвовать в возможных встречах с Гарри и Меган из-за личной неприязни, которая возникла не на пустом месте. Младший сын Карла III крепко приложил мачеху в своих мемуарах "Запасной". Камилла уже заявила мужу, что когда Гарри и Меган приедут в Британию, она отправится в свой дом в графстве Уилтшир.