Урегулировать ситуацию вокруг Украины еще возможно: заявления Лаврова на "Примаковских чтениях"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на "Примаковских чтениях" заявил, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами еще возможно. При этом Москва не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, представитель главы Евросовета Кошты дважды контактировал с представителями в Москве. Париж отправлял своих представителей на переговоры в Москву, были "гонцы" и из Лондона.

По словам Лаврова, Россия открыта к переговорам по Украине в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение. На слово при этом никому доверять не следует.

Сообщения СМИ о том, что Трамп якобы дал Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России - это попытка выдать желаемое за действительное, добавил министр. Что касается визита Уиткоффа и Кушнера в Москву - то он обсуждается, Россия готова их выслушать.

Ранее Лавров усомнился в искренности саммита на Аляске. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".