В ОДКБ предупредили об обострении ситуации на границе Украины и Беларуси

Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется. На это указал в среду, 24 июня, председатель постоянного совета ОДКБ, постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.

Как подчеркнул политик, говоря о ситуации на украино-белорусской границе, "пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой" (цитаты по РИА Новости).

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, выслушав доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко о состоянии дел на границе с Украиной, призвал жителей региона на волноваться и не беспокоиться. Белорусский лидер заверил, что республика располагает всем необходимым для защиты от любого агрессора, сообщает БелТА.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", подчеркнул, что Москва всегда будет вместе с Минском. Как напомнил официальный представитель Кремля, мы — Союзное государство, поэтому "Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией и в благоденствии экономическом, в процветании экономическом, в развитии совместном экономическом, и в отражении всевозможных угроз".

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заверил, что агрессивная риторика Киева не заставит Минск изменить свою позицию и вмешаться в украинский кризис. Как подчеркнул министр обороны Беларуси, для его страны нет военного смысла втягиваться в конфликт.