Украина готовила своих детей воевать с Россией, переписывая учебники истории. Об этом рассказала в среду, 24 июня, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Яна Лантратова.

Как отметила омбудсмен, Россию "хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак — нас атакуют ментально, против нас развязана целая информационная война". В украинских учебниках истории "все страницы были пронизаны ненавистью к всему русскому", причем "у них даже методички есть, как смотреть на русских солдат через прицел автомата".

Крайне важно в таких условиях сохранить историческую память, так как без нее страна теряет свой суверенитет. Важно противостоять попыткам "отнять память у нашей молодежи, у наших детей". Лантратова пообещала, что в качестве уполномоченного по правам человека будет активно эту тему "ставить и в международную повестку, и максимально освещать в своих докладах", сообщает РИА Новости.

На истинное отношение нацистского киевского режима к детям ранее указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Украинские боевики отметили Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, очередным кровавым жертвоприношением ребенка — он стал жертвой удара ВСУ по Геническу в Херсонской области.

МИД России подчеркивал: киевский режим целенаправленно бьет по местам, где "можно попасть по детям". Украина точечно совершает теракты против детей, ударяя по детским садам, школам, больницам, детским площадкам.