"Рома взял меня за руку, и я легла рядом": Мусульбес рассказала, как оказалась в постели женатого Капаклы

Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы счастливы в браке уже почти три года. Они растят дочь Мию и стараются не вспоминать о скандале, с которого начинались отношения. Однако для шоу Ксении Бородиной супруги сделали исключение и впервые раскрыли подробности произошедшего на праздновании дня рождения Иры Пинчук.

Напомним, в февраля 2023-го Марина Африкантова вышла в эфир на своей странице в соцсети. Рыдая, она сообщила, что застала Таню Мусульбес в одной кровати с Ромой. Двойное предательство подкосило блондинку, она уверяла, что не могла и подумать, что подруга положила глаз на ее мужа. Многие тогда пожалели Марину. Теперь же выяснилось, что Африкантова просто разыграла спектакль, чтобы вынести максимум пользы из развода.

По словам Мусульбес, на праздновании дня рождения Ирины Пинчук она действительно уснула рядом с Романом. Тогда все гости ночевали на одной вилле в Дубае. До вечеринки, как уверяет девушка, она не общалась с Капаклы и не была близкой подругой Африкантовой. Но на празднике Рома стал флиртовать, а потом рассказал, что у них с Мариной проблемы в отношениях. Тогда и возникла симпатия между Капаклы и Мусульбес.

"Было утро дня, когда нам надо было съезжать с виллы. Начало десятого утра, я захожу в комнату, где спит Рома, причем, чья она, я не знаю! Там же кто где упал, там и уснул. Я что-то искала в этой комнате. И тут Рома просыпается, — а он спал в одежде и кроссовках, — берет меня за руку, я ложусь рядом, и мы засыпаем вместе. История про то, что мы переспали — она неправдива", — заявила Мусульбес.

Бородину это возмутило, Ксения отметила, что девушка могла пресечь флирт и напомнить мужчине о жене. "Тань, ты же могла сказать Роме следующее: "Слушай, мы на мероприятии, где присутствует твоя жена, а ты за мной ходишь и пытаешься флиртовать. У нас слишком откровенно всё получается, а здесь твоя жена, и это некрасиво"", — пристыдила Татьяну бывшая ведущая "Дома-2".

Мусульбес попытался оправдаться, мол, она говорила, но Роман всем своим видом показывал, что свободный человек. "Например, мы приехали в клуб, Рома заходит, садится и начинает есть из моей тарелки, а Марина тут же, за столом. То есть он для себя давно уже принял конкретное решение", — заявила экс-участница реалити.

Сам Капаклы не смог объяснить, как так вышло, что он влюбился в девушку, с которой был знаком со времен телестройки. "Что-то произошло... Химия, магия, искра. Ощущение, будто кувалдой по затылку ударили. Я, наверное, даже в глазах изменился, как и она", — признался Рома.

По словам мужчины, с того момента они с Мусульбес начали избегать друг друга, но его с невероятной силой влекло к Тане. "А потом я стал искать ее компанию — она ушла, и я туда притюкивался. Я превратился в человека, который полностью идет на поводу у ощущений, не думая", — поделился Роман.